Kalamazoo Resources Limited: Explorationsupdate für Goldprojekt Castlemaine: Geophysikalische Bodenuntersuchungen und 3D-Tektonikmodelle fertiggestellt DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht Kalamazoo Resources Limited: Explorationsupdate für Goldprojekt Castlemaine: Geophysikalische Bodenuntersuchungen und 3D-Tektonikmodelle fertiggestellt 23.10.2019 / 09:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen detaillierte IP-Untersuchungen (induzierte Polarisation) und Bodenmagnetikuntersuchungen auf zehn seiner derzeit vorrangigsten Prospektionsgebiete innerhalb der Explorationslizenz EL6679 ("Wattle Gully ") durchgeführt hat. Diese Explorationslizenz ist Teil des Goldprojekts Castlemaine. Diese vorrangigen Prospektionsgebiete wurden ursprünglich mittels einer Kombination von Merkmalen wie z. B. Vorkommen potenzieller Verwerfungs-/Faltungsstrukturen, goldvererzte Reefs, historische Abbaustätten, kurze Explorationszeiten und historische Bohrlochabschnitte definiert. Die wichtigsten Punkte: - Umweltschonende geophysikalische Bodenuntersuchungen wurden in den zehn vorrangigsten Goldprospektionsgebieten innerhalb EL6679 durchgeführt. - Geophysikalische Untersuchungen haben potenzielle goldvererzte Strukturen für nachfolgende Überprüfungen mittels Kernbohrungen identifiziert. - Die neuen Prospektionsgebiete haben eine Größe von bis zu 2,0 km2 und befinden sich im Castlemaine Diggings National Heritage Park und in der Pine Plantation. - Ein 3D-Tektonikmodell wurde für das vorrangige Gebiet Pine Plantation angefertigt, was für die Planung eines 10 Bohrungen umfassenden Phase-1-Kernbohrprogramms (ca. 4.000 Bohrmeter) verwendet wurde. Die abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen umfassten ungefähr 36,9 und 448 Linienkilometer an IP- bzw. Bodenmagnetikuntersuchungen, die sich auf die zehn vorrangigsten Prospektionsgebiete verteilten. Diese geophysikalischen Untersuchungen erreichten ihr Ziel, die Geologie unter der Oberfläche abzubilden und potenzielle goldvererzte Verwerfungs-/Faltungsstrukturen für nachfolgende Überprüfungen mittels Kernbohrungen zu identifizieren (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Erwähnenswert ist, dass innerhalb des Goldprojekts Castlemaine seit den 1960er-Jahren keine geophysikalischen Bodenuntersuchungen durchgeführt wurden und das Gebiet wird nur durch breitgefächerte, regionale aeromagnetische Daten und Bodengravitationsdaten abgedeckt. Darüber hinaus ist das Fehlen einer jungen Sedimentüberdeckung (d. h. das Murray-Becken) ein zusätzlicher Vorteil, der es den geophysikalischen Untersuchungen ermöglichen sollte, geologische Merkmale besser und in größeren Tiefen aufzulösen. Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. Abbildung 1 darin zeigt: Draufsichtbeispiele der Ergebnisse der IP-Untersuchung (Aufladbarkeit und spezifischer Widerstand in 100 m Tiefe unter der Oberfläche) und Abbildung der Bodenmagnetik für die nördlichsten Prospektionsgebiete, die in EL6679 identifiziert wurden. Als wesentlichen Teil ihrer Explorationsstrategie beauftragte Kalamazoo anschließend PGN Geoscience mit der Durchführung einer nachfolgenden 3D-Modellierung der Tektonik des vorrangigen Gebiets Pine Plantation. Diese Studie umfasste alle verfügbaren Informationen wie z. B. aktuelle geophysikalische Untersuchungen, historische Bohrungen, übertägige Kartierungen usw. (Abbildung 2). Dieses 3D-Tektonikmodell wurde verwendet, um ein 10 Kernbohrungen umfassendes Kernbohrprogramm (ca. 4.000 Bohrmeter) im Prospektionsgebiet "Mustang" zu entwerfen, das Gebiet Pine Plantation liegt. Dies ist die erste Phase des am 21. Oktober 2019 angekündigten 10.000 Bohrmeter umfassenden Kernbohrprogramms von Kalamazoo. Abbildung 2 zeigt: Beispiel eines Ost-West-Profilschnitts (Blick nach Norden) des 3D-Tektonikmodells der Pine Plantation mit historischen Bohrungen, IP-Untersuchungsergebnissen und geplanten Bohrungen (Bildnachweis: PGN Geoscience). Die Anwendung moderner geophysikalischer Bodenuntersuchungstechniken mit 3D-Modellierung der Tektonik in vorrangigen Prospektionsgebieten ist eine zentrale Methode zur Zielerstellung von Kalamazoos Gesamtexplorationsstrategie. Dieser moderne Explorationsansatz ermöglicht es Kalamazoo, "intelligenter" zu explorieren und qualitativ hochwertige Bohrziele mit minimalen Umweltauswirkungen zu liefern. Dieser Ansatz wird auf andere vorrangige Prospektionsgebiete ausgedehnt, die sich an anderen Stellen von Kalamazoos Projekten Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla befinden (Abbildung 3). Abbildung 3 zeigt: Regionale Goldexplorationsliegenschaften in Central Victoria mit Kalamazoos Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford in Grau. Das Castlemaine Goldfield produzierte während seiner gesamten Lebensdauer 5,6 Millionen Unzen* Gold und ist eines der reichhaltigsten Goldfelder in Australien. In den letzten zehn Jahren wurden nur geringfügige Explorationsaktivitäten unternommen und man brachte nur begrenzte effektive Bohrungen bis unter 400 m Tiefe nieder. (*siehe Willman et al. 2002, Geology Survey Victoria, Report 121). Kalamazoo verfolgt die Akquisition und die Exploration eines Portfolios hochwertiger Victorian-Goldexplorationsprojekte in sehr höffigen Gebieten, die auf einem anvisierten hochgradigen (> 10 g/t) Lagerstättenmodell basiert. Das Goldprojekt Castlemaine ist ein wichtiger Bestandteil der Explorationsstrategie von Kalamazoo. Abbildung 4: Lage des Goldprojekts Castlemaine (EL6679 und EL6752) Über die Victorian-Goldprojekte Kalamazoos neueste Goldassets sind die Goldprojekte Wattle Gully und Wattle Gully South, die fast die gesamten historischen Castlemaine Goldfields, das Projekt South Muckleford und das Projekt Tarnagulla abdecken. Die Projektgebiete befinden sich ungefähr 100 Kilometer nordwestlich von Melbourne und sind durch ein Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehrsnetz gut zugänglich. Das Projektgebiet liegt in unmittelbarer Nähe der großen regionalen Ballungszentren Ballarat und Bendigo. Es umfasst drei erteilte Explorationslizenzen und einen Explorationslizenzantrag. Castlemaine war eines der reichsten Goldfelder in Victoria und produzierte 5,6 Millionen Unzen aus alluvialen und untertägigen Quellen. Das Castlemaine Goldfield ist eine nach Norden streichende vererzte Zone mit einer Länge von ungefähr 10 km und einer Breite von 4 km, die sich in der stark vererzten Zone Bendigo-Ballarat des Lachlan Fold Belt (Faltengürtel) befindet. Erklärung der sachkundigen Personen Die Informationen für die Victorian-Projekte von Kalamazoo basieren auf Informationen von Dr. Luke Mortimer, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Mortimer ist ein Mitarbeiter, der für das Unternehmen als Explorationsmanager in Ostaustralien tätig ist. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Vererzung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die Tätigkeit relevant ist, die er unternimmt, um sich als sachkundige Person gemäß 2012 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineralresources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Luke Reinehr Chairman/CEO luke.reinehr@kzr.com.au Investor Relations Victoria Humphries victoria@nwrcommunications.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 