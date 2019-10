Köln (ots) - Erneut Top-Quoten für "Die Höhle der Löwen" bei VOX: Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die Gründer-Show am gestrigen Dienstag (22.10.) mit starken 13,8 Prozent Marktanteil die Marktführerschaft. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war keine andere TV-Sendung erfolgreicher als DHDL: 16,0 Prozent dieser Zielgruppe ließen sich die packenden Verhandlungen zwischen Gründern und den Löwen Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Judith Williams nicht entgehen. Insgesamt sahen 2,81 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die neueste Folge von Deutschlands beliebtester Gründer-Show.Auch "True Story" im Anschluss um 22:50 Uhr erzielte gute Quoten: 8,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 10,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten die Show mit Roland Trettl und Michael Mittermeier ein.Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer und wurde damit Tagessieger unter allen deutschen TV-Sendern."Die Höhle der Löwen" ist 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar. Außerdem zeigt n-tv am Freitag (25.10.) um 23:30 Uhr eine Wiederholung der Sendung. In der nächsten neuen Folge "Die Höhle der Löwen" am Dienstag (29.10.) erwarten die Zuschauer dann unter anderem die spannenden Pitches von "Plantbreak", "Drive Dressy" und "Drillstamp".Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 23.10.2019Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4411806