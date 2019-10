Berlin (ots) - Pflegebedürftigkeit. Ein Schock für Familien. Was bedeutet es, den Alltag nicht mehr allein bewältigen zu können? Antwort auf darauf bietet die neue Plattform www.mitpflegeleben.de, die am 22. Oktober 2019 online gegangen ist.Mit Hilfe künstlicher Intelligenz führt mitpflegeleben.de durch den Pflegedschungel, hilft Nutzern Informationen zum Thema Pflege zu finden, bietet passgenaue Vermittlung von Pflegeangeboten - kostenfrei und ohne Vermittlungsgebühren. Das garantieren die 15 gemeinnützigen Organisationen, die als Gesellschafter gemeinsam die mitunsleben GmbH gegründet haben, das größte ökumenische Startup Deutschlands, welches die neue Pflege-Plattform entwickelt.Cornelia Röper, Geschäftsführerin der mitunsleben GmbH: "Im Netz finde ich alle Informationen, vom Hotelzimmer bis zum Hundesitter und kann Angebote vergleichen. Aber wenn es um die Zukunft der Eltern geht, ist es verdammt schwer etwas zu finden." Cornelia Röper ist in der Social-Startup-Szene keine Unbekannte: 2018 wurde sie von der Bill und Melinda Gates Foundation mit dem Changemaker Award ausgezeichnet.Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, der an der Launch-Veranstaltung der Plattform teilnahm, über mitpflegeleben.de: "Diese Plattform verspricht eine echte Unterstützung. Nun kann man für seine pflegebedürftigen Eltern passende Pflegeangebote leichter finden und vergleichen, auch wenn man nicht direkt vor Ort lebt. Die Angebote der Pflege werden dadurch transparenter und die Auswahl für die Pflegebedürftigen und Angehörigen erleichtert."Über die mitunsleben GmbHDie mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenische Startup Deutschlands, hinter dem 15 etablierte Gesellschafter aus der Pflege- und Sozialwirtschaft stehen. Ziel der mitunsleben GmbH ist es, digitale Lösungen und Plattformen für die Branche zu entwickeln - von der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft. Im November 2018 gegründet positioniert sich die mitunsleben GmbH als sozial gerechter, digitaler Brückenbauer für eine lebenswerte Zukunft.Pressekontakt:Kontakt Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSou-Yen Kims.kim@mitunsleben.de0170 834 99 25Dorothea Lemmed.lemme@mitunsleben.de0151 59 16 56 53Original-Content von: mitunsleben GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136366/4411818