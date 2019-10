Wer hätte diese Wette gewagt? SAP führt vor, wie man sich strategisch richtig aufstellt. Die Fakten sind überzeugend. Siemens tut das Gegenteil, kündigt pausenlos neue Strategien oder Pläne an ohne sie zu realisieren oder aber wartet ewig zu lange damit. Beide sind der Kontrapunkt im DAX: Die einen schauen nach vorn und erreichen Rekordkurse, die anderen basteln an sich herum und bleiben stehen.



