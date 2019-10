ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (A2DTL7) überspringt die 100 Mio. Euro Marke DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (A2DTL7) überspringt die 100 Mio. Euro Marke 23.10.2019 / 09:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der nachhaltige Schwesterfonds des erfolgreichen Nachranganleihefonds ARAMEA Rendite Plus hat bereits - nach weniger als 2 Jahren seines Bestehens - die 100 Mio. Euro Marke beim Fondsvolumen überschritten. "Wir sind stolz darauf und sehr dankbar, dass uns viele Kunden auch bei der streng nachhaltigen Variante des ARAMEA Rendite Plus das Vertrauen schenken," freut sich Portfoliomanager Sven Pfeil. "Der Wunsch zu einer nachhaltigen Strategie kam vor gut zwei Jahren von zahlreichen österreichischen Kunden," ergänzt Pfeil. "Unser ehrgeiziges Ziel ist es die strengen Regeln von vier unterschiedlichen, relevanten Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Das Sondervermögen entspricht damit vollumfänglich den Anforderungskatalogen der evangelischen und der katholischen Kirche, den UN-Nachhaltigkeits-Prinzipien sowie der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens", erläutert Co-Portfoliomanager und ESG-Experte Andreas Meyer. Ansonsten wird der Fonds nach dem langjährig bewährten Investmentansatz des ARAMEA-Teams gemanagt. Als Partner für die Einhaltung der strengen Nachhaltigkeitskriterien kooperiert ARAMEA mit der ISS-oekom, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Segment. Vor kurzem hat die ARAMEA Asset Management AG zudem ebenfalls die Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet. Das PRI ist eine von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative um Kapitalmarktteilnehmer zur vollumfänglichen Umsetzung von ESG-Kriterien zu bewegen. Dazu gehört die Etablierung von Standards, der Austausch zu Research und Analyse als auch das einheitliche und damit wirkungsvollere Auftreten gegenüber Emittenten. Meyer ergänzt: "Während die zuvor genannten Richtlinien individuell für den ARAMEA Rendite Plus Nachhaltigkeit gelten, haben wir uns mit der Unterzeichnung der PRI zu einem nachhaltigeren Handeln auf vollständiger Unternehmensebene und damit für all unsere verwalteten Assets verpflichtet." Über ARAMEA Asset Management AG: ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 19-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell mehr als 3 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen, Family Offices, Dachfonds und Vermögensverwalter. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth, Thomas Pergande und Sven Pfeil (stellv.). ARAMEA Asset Management AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg Telefon: +49 40 866 488 0 Telefax: +49 40 866 488 499 eMail: info@aramea-ag.de www.aramea-ag.de --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 894711 23.10.2019 AXC0079 2019-10-23/09:55