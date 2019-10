Globale Veranstaltungsreihe FT-PTC Future of Industrial Innovation vermittelt die nötigen Werkzeuge, um digitale Transformationsstrategien voranzutreiben und Herausforderungen bei der Einführung zu bewältigen

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute den Start eines neuen Veranstaltungsprogramms bekannt: Die Digital Transformation: The New Reality World Tour soll die Begeisterung für das jährliche LiveWorx-Event von PTC noch weiter steigern. Das Programm umfasst das Debüt der FT-PTC Future of Industrial Innovation Global Series, die mit FT Live produziert wird, dem globalen Veranstaltungszweig der Financial Times. Als Bestandteil des Programms The New Reality World Tour wird diese aufschlussreiche Reihe Führungskräfte von Industrieunternehmen befähigen, mit ihren digitalen Transformationsstrategien erfolgreich zu sein.

Laut McKinsey Company werden mehr als 70 der groß angelegten digitalen Transformationsanstrengungen wahrscheinlich an mangelnder Befürwortung durch den Vorstand, unpräzisen Geschäftsszenarien und verzögerter Technologieimplementierung scheitern. Das New Reality World Tour-Programm führt Stakeholder aller Ebenen vom Vorstand bis zum Mitarbeiter mit Kundenkontakt durch diese potenziellen Hürden und ermöglicht Industrieunternehmen, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.

"The New Reality World Tour-Programm beruht auf der 30-jährigen Tradition von PTC, Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, ihren Wettbewerbsvorteil mithilfe von digitalen Technologien auszubauen und zu verteidigen", sagte Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Wir freuen uns darauf, die FT-PTC-Serie in das Programm aufzunehmen, während wir daran arbeiten, Führungskräfte, Innovatoren und Mitarbeiter durch digitale, transformative Initiativen in ihren eigenen Unternehmen zu motivieren und zu führen."

Als Eckpfeiler der The New Reality World Tour bringt die FT-PTC Future of Industrial Innovation Global Series Führungskräfte auf CXO-Ebene auf exklusiven Gipfeltreffen unter anderem in New York, Chicago, London, Paris, Tokio und München zusammen. Bei jeder dieser Veranstaltungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Vorträge von Experten aus Unternehmensberatungen, Wirtschaft und Wissenschaft zu besuchen. Die Teilnehmer erhalten außerdem praktische Schulungen zu führenden Technologien und können sich mit Branchenexperten austauschen, die ebenfalls Konzepte untersuchen, wie sie ihre eigene digitale Transformation antreiben können. Das New Reality World Tour-Programm umfasst zudem Führungskräfteaustausche, Veranstaltungen für Endverbraucher und für strategische Partner sowie Messen von Drittanbietern, um verschiedene Zielgruppen wie Endverbraucher, Produktmanager und Partner zu erreichen.

Um eine Einladung zu einem Event im Rahmen der Digital Transformation: The New Reality World Tour zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren PTC-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Über PTC (NASDAQ: PTC)

PTC ermöglicht industrielle Innovationen mit preisgekrönten, bewährten Lösungen, damit Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen differenzieren, ihre betrieblichen Prozesse optimieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können. Mit PTC und seinem Partner-Ökosystem können Fertigungsunternehmen von den Möglichkeiten der heutigen neuen Technologien profitieren, um die digitale Transformation voranzutreiben.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, LiveWorx und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191023005038/de/

Contacts:

PTC

Corporate Communications

Jack McAvoy

jmcavoy@ptc.com