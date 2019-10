Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, beim 12. Rosenheimer Börsentag am vergangenen Sonntag herrschte wieder eine fantastische Stimmung, von der ich immer noch überwältigt bin. Vor allem haben mich die vielen interessanten Gespräche sowie das durchwegs positive Feedback am Turnaround-Trader-Infostand gefreut, wofür ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte.In...

Den vollständigen Artikel lesen ...