flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Mittwoch zu deren jeweiligem Handelsschluss mehrheitlich Kursverluste auf. Der japanische Nikkei225 konnte sich gegen diesen allgemeinen Trend stellen und ging mit einem Kursgewinn von 0,34 Prozent bei 22.625,38 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.702,92 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Kursplus von 0,05 Prozent nur wenig verändert bei 12.754,69 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten bis zum Jahreshoch des 17. Oktober 2019 bei 12.814,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.814 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.952/13.035/13.172 und 13.393 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.594/12.457/12.347/12.236/12.100 und 11.879 Punkten in Betracht.

