Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Das eingetrübte Konjunkturumfeld dürfte die Performance der großen europäischen Autozulieferer maßgeblich bestimmt haben, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei dem Reiefenhersteller entspreche ihre Umsatzprognose für das dritte Quartal der Konsensschätzung./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-10-23/11:04

ISIN: FR0000121261