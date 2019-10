München (ots) - Der zweite Fall der "Zielfahnder"-Reihe führt in das Nachtleben der südamerikanischen Metropole Montevideo: In "Blutiger Tango" verfolgen Ulrike C. Tscharre als Hanna Landauer und Hanno Koffler als ihr neuer Partner ein aus der Haft entlassenes ehemaliges Geiselnehmer-Paar. Das Lösegeld aus der Entführung wurde nie gefunden und auch die Identität des ominösen "dritten Mannes" blieb im Dunkeln. Für die Ermittlungen tauchen die beiden Zielfahnder in die sinnliche Nachtwelt des Tangos ein. Neben Ulrike C. Tscharre und Hanno Koffler als neues Ermittlerteam überzeugen Heike Makatsch und Jörg Hartmann als Gangsterehepaar, das nach den langen Jahren in der Haft endlich seine Freiheit genießen will.Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Stephan Lacant, der im letzten Jahr für "Toter Winkel" unter anderem für den internationalen Emmy Award nominiert wurde, verfilmte das Drehbuch des mehrfachen Grimme-Preisträgers Rolf Basedow. Die virtuose Kameraarbeit des Grimme-Preisträgers Philipp Sichler sowie die melancholischen Klänge des Tangos sorgen für einen atmosphärischen Fernsehkrimi."Zielfahnder - Blutiger Tango" ist eine Produktion der W&B Television im Auftrag der ARD Degeto und des WDR für Das Erste. Die Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, ausführende Produzentin Susanne Hildebrand. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto) und Frank Tönsmann (WDR).Online First ist "Zielfahnder - Blutiger Tango" bereits ab Donnerstag, 24. Oktober, 20:15 Uhr zu sehen unter www.ardmediathek.de/dasersteDie Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de)Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/zielfahnder-blutiger-tango-100.htmlO-Töne und Radio-Kits unter https://ardtvaudio.de/beitrag/5722Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4412083