BERLIN (Dow Jones)--Die Planungen für die Stromautobahn SuedOstLink gehen voran. Der erste Abschnitt des Erdkabelprojekts sei festgelegt und die Bundesfachplanung damit abgeschlossen, teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch mit. Die Trasse ist wichtig, um den Ökostrom vor allem aus Windkraft im Nordosten des Landes in die Industriezentren des Südens zu transportieren. Die von den Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz und TenneT betriebene Trasse soll insgesamt in vier Abschnitten von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis zur Isar in Bayern verlaufen.

Die nun beschlossene Strecke beginnt im Raum Naumburg/Eisenberg und verläuft über rund 83 Kilometer möglichst geradlinig bis zum Ländereck Thüringen, Bayern und Sachsen bei Gefell. Im Laufe des Verfahrens hätten sich auch zwei Vorschläge für alternative Korridore durchgesetzt, wie der Regulierer mitteilte. Sie betreffen die thüringischen Orte Gera und Crimla. Der Vorschlag eines Landkreises, die Trasse teilweise als Freileitung zu bauen, habe sich nicht durchgesetzt.

Der genaue Verlauf wird in der folgenden Planfeststellung festgelegt. Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen.

October 23, 2019 05:29 ET (09:29 GMT)

