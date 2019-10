Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach vorläufigen Zahlen samt milliardenschwerer Wertberichtigungen und Aussagen zu Powertrain von 123 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Halten" belassen. Die wichtigsten operativen Kennziffern hätten leicht über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der strategischen Entscheidung, die Antriebsparte Powertrain vollständig abzuspalten und an die Börse zu bringen, schaffe das Management zudem nun Klarheit./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 09:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-10-23/11:58

ISIN: DE0005439004