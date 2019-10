Teradata erweitert sein Angebot für Vantage aus der Cloud mit neuer Kundendatenplattform und vereinfachten Advanced-Analytics-Funktionen für Business-Analysten

Teradata Universe 2019: Teradata gab heute die Verfügbarkeit der neuen Vantage Customer Experience (CX) bekannt, um das Kundenerlebnis bei den innovativsten datengesteuerten Unternehmen der Welt zu verbessern. Vantage CX hilft Unternehmen, relevante, personalisierte Erlebnisse in Echtzeit und über alle Kanäle hinweg bereitzustellen, um so den Umsatz zu steigern und Servicekosten zu senken. Vantage CX basiert auf den umfassenden Funktionen von Teradata Vantage, so dass sich Unternehmen darauf konzentrieren können, die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und zu binden, anstatt ihre IT-Infrastruktur zu verwalten.

Des Weiteren kündigte Teradata heute Vantage Analyst an. Dabei handelt es sich um eine Reihe von neuen Funktionen für Vantage-Kunden, die es Business-Analysten ermöglichen, Methoden für Maschinelles Lernen und komplexere Analysen (Advanced Analytics) selbst durchzuführen, die früher Data Scientists vorbehalten waren. Mithilfe von Vantage Analyst kann der Business-Analyst umfangreiche Analysen völlig unkompliziert per Mausklick ausführen auf Enterprise-Niveau und in der Cloud. Dieser vereinfachte Ansatz ermöglicht es, mehrere Datenquellen zu nutzen und Analysen in kurzen Abständen zu wiederholen, um geschäftskritische Erkenntnisse zu gewinnen.

Vantage Customer Experience ist derzeit begrenzt verfügbar und wird ab dem ersten Quartal 2020 allgemein erhältlich sein.

Vantage Analyst ist bereits jetzt verfügbar und wird Ende 2019 um neue Funktionen erweitert.

Vantage Customer Experience

Eine optimierte Nutzererfahrung zu bieten, ist die oberste Priorität für kundenorientierte Unternehmen. Häufig ist es allerdings schwierig, einen vollständigen Überblick über Kundeninteraktionen zu erhalten, die sich über mehrere Touchpoints und Abteilungen erstrecken. Mit der ständig wachsenden Zahl von Marketing Technology Tools (MarTech) und Systemen zur Kundeninteraktion, die noch mehr Daten- und Analytics-Silos schaffen, ergeben sich wiederum neue Herausforderungen bei der Interpretation des Kundenverhaltens sowie dem Umgang mit Kundenwünschen. Das führt dazu, dass Unternehmen Kundeninteraktionen nicht explizit und zeitnah personalisieren können. Vantage CX überwindet die daraus resultierende Komplexität durch eine einheitliche Sicht auf den Kunden. Es bietet einfach zu bedienende, erweiterte Analytics-Funktionen (Advanced Analytics), die Daten in echte Kenntnisse über den Kunden verwandeln. Des Weiteren ermöglicht es orchestrierte Nachrichten über verschiedene Martech-Tools und Systeme zur Kundeninteraktion hinweg, um datenbasierte Erkenntnisse in konkrete Strategien umzuwandeln.

"Unternehmen greifen manchmal auf ihre eigenen Systeme für die Kundenanalyse zurück, weil sie die Kontrolle benötigen und eine Benutzererfahrung nutzen wollen, die auf ihre eigenen Fähigkeiten und Prozesse abgestimmt ist. Dies schränkt jedoch ihre Fähigkeit ein, ein vernetztes Kundenerlebnis über alle Kanäle und Abteilungen hinweg zu bieten", sagt Reema Poddar, Chief Product Officer bei Teradata. "Vantage Customer Experience bietet Marketing- und CX-Profis eine erstklassige, maßgeschneiderte Nutzerfahrung, indem es auf Vantage als Kundendatenplattform zurückgreift. So wird sichergestellt, dass sie die Autonomie und Benutzerfreundlichkeit haben, die sie für die Integration, Analyse und Nutzung von Kundendaten benötigen."

"Eine optimale Kundenerfahrung hat für Marketingchefs in jeder Branche höchste Priorität. Aber mit der ständig zunehmenden Komplexität einer fragmentierten digitalen Landschaft, die aus Martech-Stacks, neuen Kundendatenquellen und verschiedenen Touchpoints entsteht, ist dies eine immer größere Herausforderung geworden", sagt Martyn Etherington, Chief Marketing Officer bei Teradata. "Vantage CX begegnet diesem Problem, indem es mehr Daten, leistungsstarke Analytics-Funktionen und die Möglichkeit für schnelleres Handeln in die Hände von Marketiers legt."

Vorteile von Vantage Customer Experience:

Eine echte Verknüpfung von Kundendaten: Vantage CX ermöglicht es IT- und Marketing-Abteilungen, zusammenzuarbeiten, um eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu gewinnen. Vantage CX wurde für Citizen-Data-Integratoren entwickelt, die Flexibilität beim Experimentieren und der Nutzung von schnell an Aktualität verlierenden Daten benötigen. Im Gegensatz zu anderen CDPs auf dem Markt, die nur ein weiteres Datensilo schaffen, basiert Vantage CX auf der Enterprise Governance, Skalierung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die von IT-Experten mit Vantage bereitgestellt werden.

Kundendaten in Kundenwissen verwandeln: Unternehmen können einen höheren Umsatz und niedrigere Kosten erzielen, wenn sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Daten erfassen und nutzen. Die Skalierung einer CX-Initiative für Unternehmen erfordert, dass leistungsstarke Analytics-Funktionen in die Hände von Mitarbeitern gelegt werden, die Programme zur Kundenbetreuung implementieren. Es ist keine Programmierung erforderlich, so dass auch Marketingspezialisten und CX-Experten intuitive, erweiterte Analytics-Funktionen in Teradata Vantage nutzen können, einschließlich Path zum Verständnis der Customer Journey, Text für die Stimmungs-Analyse (Sentiment-Analysis), Cluster für Hyper-Segmentierung und Machine Learning, um das nächstbeste Angebot zu optimieren.

Erkenntnisse in die Tat umsetzen: Vantage CX ermöglicht es CX-Experten, Informationen in konkrete Handlungen zu überführen, indem es ihnen Werkzeuge an die Hand gibt, um Informationen über jeden Kanal in Echtzeit nahtlos zu operationalisieren. Dateneinblicke sind durch die einfache Auswahl von Kunden aus einer Vielzahl von Visualisierungen realisierbar. Die bisherigen Funktionen von Teradata im Bereich Customer Interaction Management (CIM) zur Koordination der kanalübergreifenden Kommunikation und Real-Time Interaction Manager (RTIM), der mittels Maschinellem Lernen Kundenereignisse in Echtzeit im Kontext vergangener Verhaltensweisen analysiert, wurden für die Cloud modernisiert und als eine vollständig integrierte Anwendung bereitgestellt.

Verfügbarkeit: Vantage Customer Experience ist derzeit begrenzt verfügbar und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 generell erhältlich sein.

Preisgestaltung: Vantage CX wird as-a-Service zur Verfügung gestellt. Die Preisgestaltung basiert auf Leistungsstufen; je höher die Stufe, desto größer die Anzahl der Funktionen. Eine Einsteiger/Starter-Lizenz ermöglicht, klein anzufangen und mit den steigenden Bedürfnissen und/oder Komplexität zu wachsen.

Vantage Analyst

Mit Vantage Analyst bietet Teradata Vantage nicht nur eine integrierte Daten- und Analyseumgebung, die funktionsübergreifende Analysen in großem Maßstab liefert, sondern ermöglicht auch eine schnelle Self-Service-Erkennung. Maschinelles Lernen über mehrere Datenquellen und -typen hinweg führt zu schnelleren und umfassenderen Erkenntnissen und besseren Geschäftsergebnissen.

"Da unsere Kunden mit Data Analytics möglichst schnell Erfolge erzielen wollen, die ihre Investitionen amortisieren, wird die Nachfrage nach Business Analysten mit umfassendem Know-How in den Bereichen Data Science und Advanced Analytics weiter steigen", fügt Poddar hinzu. "Derzeit fehlen Business-Analysten Werkzeuge, die das Laden von Daten im Self-Service, das Auffinden von relevanten Daten sowie Maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Analysen ermöglichen. Diese Lücke kann nun mit Vantage Analyst in der Cloud geschlossen werden, da es Business-Analysten ermöglicht, geführte Data-Science-Analysen selbst durchzuführen, ohne Code schreiben zu müssen."

Vantage Analyst visualisiert auch verborgene Zusammenhänge und Muster in den Daten und hilft Business-Analysten, neue umsetzbare Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken. Dadurch ermöglicht Vantage Analyst in Kombination mit den leistungsstarken Analyse-Engines von Teradata Vantage schnellere Iterationen und Hypothesentests

Vantage Analyst ermöglicht:

Maschinelles Lernen ohne Programmierung: Vantage Analyst ermöglicht es Business-Analysten, komplexe Analysen ohne Programmierkenntnisse durchzuführen.

Mühelose und interaktive Visualisierungen für Maschinelles Lernen: Vantage Analyst ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Benutzeroberfläche, maschinellen Lernfunktionen und domänenspezifischen Visualisierungstechniken (z.B. Sankey-Diagramme, Wortwolken).

Self-Service-Discovery: Business-Analysten haben nun Zugriff auf ein schnelles Laden von Self-Service-Daten zur reibungslosen Analyse neuer, nicht integrierter Daten.

Modularisierter Prozessablauf: Der Workflow von Vantage Analyst beschleunigt den Prozess der Analytics-Entwicklung, indem er die Automatisierung wiederholbarer Aufgaben per Mausklick ermöglicht.

Nahtloses Teilen und Wiederholbarkeit: Business-Analysten können nun Prozessabläufe von der Entdeckung bis zur Produktion wiederverwenden und bewährte Analyseprozesse, Best Practices und Ergebnisse gemeinsam nutzen und wiederverwenden.

Wichtigste Funktionen von Vantage Analyst:

Path umsetzbare Erkenntnisse aus einer Reihe von Verhaltensweisen oder Ereignissen erkennen.

Text Muster (z.B. Stimmungen) und Trends in textbasierten Daten entdecken.

Cluster Segmentdaten (z.B. Kunden) basierend auf Merkmalen.

Lab Self-Service-Umgebung für die schnelle Erhebung und Erprobung neuer Daten und Analysen.

Modelle prädiktive Modelle erstellen, trainieren und bewerten, um den Unternehmenswert zu maximieren.

Workflow den analytischen Workflow automatisieren, um wiederholbare und operationalisierte Prozesse zu erstellen.

Verfügbarkeit: Vantage Analyst ist mit Path, Modell, Workflow und Labor schon jetzt verfügbar. Text und Cluster werden Ende Q4/2019 erhältlich sein.

Preisgestaltung: Vantage Analyst ist in der Vantage-Softwarelizenz enthalten.

