Der Münchner Komponist und Musikproduzent Leslie Mandoki verdankt seine Karriere eigenen Angaben zufolge seinem Vater. "Hätte mein Vater nicht mit eiserner Härte durchgesetzt, dass ich Musiker werde, weil er sagte, Talent verpflichtet, du musst eines Tages die Familie ernähren, dann wäre ich vielleicht Dichter oder Maler geworden", sagte Mandoki dem "Zeitmagazin".



Der in Ungarn geborene Mandoki war in seiner Jugend Rockmusiker und floh 1975 aus dem damals sozialistischen Land, in Deutschland wurde er mit der Band "Dschinghis Khan" bekannt. Er habe die stalinistische Diktatur in Ungarn nicht mehr ertragen können und wollte der Einberufung in die Armee entgehen: "Die wollten mich in eine Einheit zur Umerziehung für Renitente stecken, so wurden rebellische Künstler und Freidenker zur Raison gebracht. Man musste zum Beispiel stundenlang bei 40 Grad in der Hitze liegen, die Leute sind reihenweise durchgedreht. Ich wusste, ich muss definitiv weg", so Mandoki.