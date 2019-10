BERLIN (Dow Jones)--Das Kabinett hat am Mittwoch den zwischen Deutschland und Frankreich vereinbarten neuen Regeln bei Rüstungsexporten zugestimmt. Das Abkommen soll für mehr Verlässlichkeit zwischen den Partnern sorgen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche bei ihrem Treffen in Toulouse betonten. In der Vergangenheit hatte es zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder Zwist wegen der deutschen Rüstungspolitik gegeben. So hatte der im November vergangenen Jahres einseitig verhängte deutsche Waffenexportstopp für Saudi-Arabien auch die Auslieferung von gemeinsam beschlossenen europäische Rüstungsgüter blockiert.

Deutschland und Frankreich haben sich nun bei gemeinsamen Rüstungsvorhaben auf eine sogenannte De-Minimis-Regel geeinigt. Liegt der deutsche Anteil von Zulieferungen bei gemeinsamen Rüstungsvorhaben unter einer Schwelle von 20 Prozent, darf Frankreich diese Güter trotz eines deutschen Rüstungsstopps ausliefern. Umgekehrt gelte diese Schwelle auch für französischen Bauteile, die nach Deutschland zugeliefert werden, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums.

October 23, 2019

