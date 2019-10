Cannabis ist seit einem Jahr in Kanada legal - die Euphorie darüber war auch an den Cannabis-Aktien abzulesen. Dann sah es nach Ernüchterung aus. Doch das Potential scheint da zu sein, mit weiteren Legalisierungen und Anwendungsmöglichkeiten... 10 Aktien mit möglichem Potential sind deshalb in einem Index: Der Aktionär North America Cannabis Select 10 Index... Die Börsenmedien AG hat mit der Solactive AG (Lizenznehmerin) als Sponsor/Referenzstelle des DER AKTIONÄR North America Cannabis Select 10 Performance-Index eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach diese weitere Sub-Lizenzen für die Verwendung des Index vergeben kann. Die Solactive AG hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Vontobel Financial Products GmbH als Emittentin des DER AKTIONÄR North America Cannabis Select 10 Performance-Index-Zertifikats abgeschlossen. Die Börsenmedien AG erhält insofern aus dem zwischen ihr und der Lizenznehmerin abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen Vergütungen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/