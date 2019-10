Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Bis zum Mittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 171,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,40 Prozent.

Die jüngste Entwicklung im Brexit-Tauziehen verunsichere die Anleger und gebe den Bundesanleihen weiter Auftrieb, hieß es von Marktbeobachtern. Am Vorabend hatten die Abgeordneten in London den straff gefassten Zeitplan für die Brexit-Beratungen durchfallen lassen. Daraufhin legte der britische Premierminister Boris Johnson das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum EU-Austritt auf Eis. Jetzt muss die EU über eine Verschiebung des Austrittsdatums entscheiden. Neuwahlen werden nicht ausgeschlossen.

In der Eurozone wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. In den USA wird am Nachmittag der FHFA Hauspreisindex erwartet, der die Preisentwicklung am Immobilienmarkt abbildet./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0134 2019-10-23/12:48