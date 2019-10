Die Wall Street dürfte nach aktuellen Indikationen den Mittwoch leicht im Minus beginnen. Allerdings stehen vorbörslich noch gewichtige Unternehmenszahlen an, so etwa von Boeing oder Caterpillar. In der aktuellen Woche erreicht die Berichtssaison zum dritten Quartal ihren Höhepunkt. Bislang haben die Unternehmenszahlen ein gemischtes Bild gezeichnet und somit die Bewegungen der Aktienindizes im Zaum gehalten. Mit einer massiven Enttäuschung wartete am Dienstagabend nachbörslich Texas Instruments auf, was am Mittwoch den gesamten Chipsektor belasten dürfte.

Die Berichtssaison hat das Thema Handelskonflikt zwischen USA und China in den Hintergrund geschoben, das weiter verhalten optimistisch gesehen wird, nachdem es von beiden Seiten Signale in Richtung eines Teil-Abkommens gegeben hat. Beim Thema Brexit gilt nach den Unterhaus-Abstimmungen des Vortags ein Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober als kaum mehr umsetzbar.

Unter den Einzelwerten kommt die Aktie von Texas Instruments vorbörslich unter die Räder, nachdem das Unternehmen bei Vorlage der Quartalszahlen mit einem überraschend schwachen Ausblick aufgewartet hatte. Der Kurs sackt um 9,5 Prozent ab auf 116,30 Dollar. Im Sog von Texas Instruments verbilligen sich AMD um 1,5 Prozent und Nvidia um 1,8 Prozent.

