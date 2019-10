BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel als Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Ein entsprechender Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde vom Kabinett in Berlin beschlossen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin.

Scholz zeigte sich zufrieden mit der Nominierung. "Wir haben mit Professor Isabel Schnabel eine sehr gute Kandidatin gefunden", erklärte er. "Sie ist eine herausragende Ökonomin und ausgewiesene Expertin in Bank- und Währungsfragen. Sie wird meine Kolleginnen und Kollegen in Europa überzeugen und in der EZB gute Arbeit leisten für die Eurozone und für unser Land."

Schnabel selbst zeigte sich in einer ersten Reaktion "geehrt" über die Nominierung. "Dies ist natürlich nur der Beginn eines längeren Prozesses", schrieb sie über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wird meine Ernennung durch die europäischen Gremien bestätigt, werde ich mein Bestes geben, um die in mich gesetzten hohen Erwartungen zu erfüllen."

Die 48-jährige Bonner Professorin für Finanzmarktökonomie soll bei der EZB die Nachfolgerin von Sabine Lautenschläger werden, die ihren Rücktritt für Ende Oktober angekündigt hat. Die Ökonomin berät die Regierung seit 2014 als Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in finanzwirtschaftlichen Fragen. Über ihre Nominierung wird nun zunächst in der Eurogruppe beraten, bevor die Staats- und Regierungschefs die formelle Ernennung aussprechen.

Die Nominierung stieß auch bei Teilen der Opposition auf Wohlwollen. "Isabel Schnabel ist eine Ökonomin, die sich der öffentlichen Debatte stellt und offen für Argumente ist", erklärte Linken-Finanzexperte Fabio De Masi. Sie habe Scholz in der Debatte über die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank für seine Industriepolitik für Banken kritisiert. Eine aktive Fiskalpolitik habe Schnabel in der öffentlichen Debatte allerdings "bisher leider nicht unterstützt".

