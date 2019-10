Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (ISIN IE00BG370F43/ WKN A2JHSF) ermögliche Anlegern, in ESG-konforme Aktien aus Schwellenländern zu investieren. Das Anlageziel bestehe darin, die Wertentwicklung des MSCI EM ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5%-Index abzubilden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...