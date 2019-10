Der Stahlhersteller aus der Schweiz bleibt von der globalen Autokrise nicht unberührt. Deshalb stärkt er sein Eigenkapital durch Fremdhilfe.

Die Krise in der Automobilbranche macht dem Schweizer Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach zu schaffen. Das Unternehmen gab am Mittwoch eine Gewinnwarnung ab und will sich mit einer Kapitalerhöhung für die Zukunft wappnen. Im Rahmen der Transaktion will Großaktionär Martin Haefner den russischen Milliardär Viktor Vekselberg als größten Anteilseigner des Unternehmens aus Luzern ablösen.

Der Nachkomme einer Schweizer Autohändler-Familie ...

