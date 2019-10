Für den europäischen KI-Markt stehen die Zeichen klar auf Wachstum, so die Organisation "European Information Technology Observatory" (Eito) in ihrem Bericht Anfang 2019. Das Marktvolumen soll sich bis zum Jahr 2022 auf zehn Milliarden Euro mehr als verdreifachen. Aktuell beträgt es nur rund drei Milliarden Euro. Gewinner sind laut Eito bei den Investitionen rund um KI die Dienstleistungen mit einem Marktanteil von 47 %. Es folgen knapp dahinter die Umsätze mit Software, die auf 45 % geschätzt werden. Die Ausgaben für Server und Speicherplatz sollen dagegen in den nächsten drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen.

Produkte, Beratung und Support als Gesamtpaket

Die Ergebnisse des Eito-Berichts decken sich voll mit den Erfahrungen von Kontron und S&T Technologies. Deren Kunden erwarten überwiegend eine fertige, ganzheitliche Lösung, die ab der Implementierung produktiv und zuverlässig arbeitet. Es geht meist nicht nur um einzelne, granulare Bestandteile einer KI-Anwendung, die zum Beispiel aus Edge-Computern und der gewünschten Applikation besteht.

Das Dienstleistungsportfolio von Kontron umfasst dabei sämtliche Stufen: Ermittlung der Hardware-Anforderungen, Auswahl und Integration von marktüblichen Open-Source-Modulen und -Paketen sowie die Kapselung ...

