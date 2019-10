London (ots/PRNewswire) - Der World Gold Council hat heute seinen Bericht mit dem Titel "Gold and Climate Change: Current and future impacts" (Gold und Klimawandel: aktuelle und zukünftige Auswirkungen) veröffentlicht, der Investoren und Branchenakteuren mehr Klarheit über das Emissionsprofil von Gold und die Rolle, die Gold als Anlage zur Eindämmung des Klimarisikos in langfristigen Anlagestrategien spielen kann, verschaffen soll.Aufbauend auf der ersten Arbeit des Weltgoldrates im Jahr 2018 bietet der neue Bericht einen umfassenderen Überblick über den aktuellen Stand der Klimaauswirkungen von Gold und darüber, wie der Sektor, insbesondere der Goldbergbau, im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens dekarbonisieren könnte.Darüber hinaus untersucht der Bericht, wie die Rolle von Gold als Anlagegut im Vergleich zu anderen beliebten Anlagegütern von klimabedingten physischen und Übergangsrisiken beeinflusst werden könnte.Einige wichtige Erkenntnisse des Berichts sind:- Überarbeitete Schätzungen der Emissionen, die sowohl mit derProduktion als auch dem Gebrauch von Gold verbunden sind, stellenein genaueres und umfassenderes Verständnis derTreibhausgasintensität (THG-Intensität) und des CO2-Fußabdrucks vonGold dar, während unsere Arbeit für 2018 weitgehend validiert wird.Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse, dass die nachgelagertenVerwendungen von Gold - wie Schmuck, Goldbarren und elektronischeProdukte - nur geringe materielle Auswirkungen auf den gesamtenCO2-Fußabdruck von Gold haben.- Es gibt erhebliche Möglichkeiten für den Goldbergbau, dieDekarbonisierung zu erreichen. Insbesondere gibt es überzeugendeGründe für die Annahme, dass der Energie- und Brennstoffverbrauchin der Goldminenproduktion auf praktische und kostengünstige Weisezu einem Netto-Nullpfad übergehen kann.- Gold als Vermögenswert sieht im Kontext klimabedingter physischerund Übergangsrisiken relativ robust aus, insbesondere im Vergleichzu den meisten anderen beliebten Geldanlagen. DieWiderstandsfähigkeit von Gold spiegelt zum Teil dieunterschiedlichen Nachfragetreiber wider, die die breiterenInvestitionsargumente für Gold untermauern.- Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Gold einezusätzliche Rolle als Anlage zur Eindämmung des Klimarisikos inlangfristigen Anlagestrategien spielen könnte. Dr. Ben Caldecott, Direktor des Oxford Sustainable Finance Programme und Associate Professor an der Universität Oxford, kommentierte: "Investoren auf der ganzen Welt, von großen institutionellen Investoren bis hin zu kleinen privaten Sparern der Millennium-Generation, werden sich zunehmend der ökologischen Fußabdrücke ihrer Portfolios bewusst. Die globale Herausforderung des Übergangs zu einem negativen CO2-Fußabdruck stellt eine enorme Herausforderung, aber auch Chancen dar und wird den Wert von Vermögenswerten und Unternehmen in allen Sektoren der Weltwirtschaft umgestalten. Dieser neue Bericht des World Gold Council skizziert die wichtigsten Fragen, mit denen sich die Goldindustrie jetzt beschäftigen muss, um Netto-Null zu erreichen, aber er betrachtet auch, wie Gold einen Teil der Lösung spielen könnte. Ich begrüße diesen Bericht und freue mich auf die Fortschritte der Goldindustrie in den kommenden Jahren."Terry Heymann, Chief Financial Officer beim World Gold Council, kommentierte: "Wir erkennen an, dass der Klimawandel sehr erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft mit sich bringt. Diese neue Studie zeigt, dass Gold eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft spielt, sowohl durch Dekarbonisierungsbemühungen als auch als überzeugende Investition, da Investoren nach beständigeren Vermögenswerten in ihren Portfolios suchen, die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit durch die physischen Risiken und Übergangsrisiken, die mit dem Klimawandel verbunden sind, beeinträchtigt werden."Den vollständigen Bericht können Sie hier (https://www.gold.org/goldhub/research/gold-and-climate-change-current-and-future-impacts) herunterladenSie können den World Gold Council auf Twitter unter @goldcouncil (https://twitter.com/goldcouncil) verfolgen und ihm ein Like auf Facebook (https://www.facebook.com/worldgoldcouncil) geben.Hinweis für Redakteure:World Gold CouncilDer World Gold Council ist die Marktentwicklungsorganisation für dieGoldindustrie. Unser Ziel ist es, die Nachfrage nach Gold anzukurbelnund aufrechtzuerhalten, die Branchenführerschaft zu übernehmen unddie globale Autorität auf dem Goldmarkt zu sein.Wir entwickeln goldgestützte, auf maßgeblichen Markteinblickenbasierende Lösungen, Dienstleistungen und Produkte und arbeiten miteiner Reihe von Partnern zusammen, um unsere Ideen in die Tatumzusetzen. Dadurch bewirken wir strukturelle Verschiebungen bei derNachfrage nach Gold in den wichtigsten Marktsektoren. Wir gebenEinblicke in die internationalen Goldmärkte und helfen den Menschen,die vermögensbewahrenden Qualitäten von Gold und seine Rolle bei derErfüllung der sozialen und ökologischen Bedürfnisse der Gesellschaftzu verstehen.Zu den Mitgliedern des World Gold Council gehören weltweit führendeund zukunftsweisende Goldminenunternehmen. 