Der EUR/USD verlängerte seinen Rückgang vom 1,1180 Hoch, welches am Montag gebildet wurde - Der aufkommende Verkaufsdruck stellt die positiven Aussichten auf eine harte Probe und so nähert sich das Paar der 1,11 Unterstützung - Sollte der Verkaufsimpuls verstärkt werden, so kann der 55-Tage-SMA in der Mitte der 1,10 das Ziel der Bären werden - ...

