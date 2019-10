Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW-Studie: Neue Bundesländer werden finanzschwach bleiben

Die Finanzsituation in den neuen Bundesländern wird sich auch in den nächsten 30 Jahren kaum bessern. Hauptgrund dafür ist die demografische Entwicklung in Ostdeutschland. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Finanz- und Wirtschaftskraft der Bundesländer 30 Jahre nach dem Mauerfall. Noch immer seien die Unterschiede groß, sagte die Autorin der DIW-Studie, Kristina van Deuverden. "In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sie sich zwar Stück für Stück angenähert, letztlich aber nur sehr langsam", sagte van Deuverden.

Ostdeutschland hinkt bei Produktivitätswachstum deutlich hinterher

Ostdeutschland ist wegen seines hohen Anteils an ländlichen Regionen noch immer deutlich weniger produktiv als der Westen. Bei einem Vergleich von ähnlichen Regionen in Ost- und Westdeutschland zeigt sich allerdings, dass die Unternehmen in vergleichbaren Regionen in Ost und West ähnlich leistungsfähig sind. Das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Kabinett nominiert Isabel Schnabel für EZB-Direktorium

Die Bundesregierung hat die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel als Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Ein entsprechender Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde vom Kabinett in Berlin beschlossen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Scholz zeigte sich zufrieden mit der Nominierung. "Wir haben mit Professor Isabel Schnabel eine sehr gute Kandidatin gefunden", erklärte er.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35,8 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35,8 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 37,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,33 (zuvor: 2,34) Prozent.

Maas: Kramp-Karrenbauer hätte Syrien-Vorstoß anders machen müssen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat deutliche Kritik an dem Vorgehen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geübt, die am Vortag über die Medien eine Schutzzone in Nordsyrien vorgeschlagen hatte. "Die Diskussion hat nicht gut begonnen, so wie der Vorschlag gemacht wurde. Das ist ja offensichtlich", sagte Maas dem Nachrichtensender n-tv. "Das hätte man anders machen müssen", betonte der Außenminister in der Sendung Frühstart.

Schneider: Kramp-Karrenbauers Syrien-Vorschlag ist "Luftnummer"

In der SPD hat die Kritik an dem Vorschlag von Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Schutzzone in Nordsyrien an Schärfe zugenommen. "Es ist kein seriöser Vorschlag", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. Der Vorstoß sei einzig auf die innenpolitische Wirkung in Deutschland gerichtet und habe "keine Substanz".

Nato-Generalsekretär würdigt Kramp-Karrenbauers Vorschlag als Debattenbeitrag

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Plan von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine "Sicherheitszone" in Nordsyrien als Beitrag zur Debatte über eine Lösung für das Bürgerkriegsland begrüßt. Kramp-Karrenbauer habe ihm am Dienstag "ihre Überlegungen" mitgeteilt, sagte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. "Ich begrüße, dass Nato-Alliierte Vorschläge dazu haben, wie eine politische Lösung gefunden werden kann."

Kabinett stimmt neuen deutsch-französischen Rüstungsexportregeln zu

Das Kabinett hat den zwischen Deutschland und Frankreich vereinbarten neuen Regeln bei Rüstungsexporten zugestimmt. Das Abkommen soll für mehr Verlässlichkeit zwischen den Partnern sorgen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche bei ihrem Treffen in Toulouse betonten. In der Vergangenheit hatte es zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder Zwist wegen der deutschen Rüstungspolitik gegeben.

Bundeskabinett beschließt CO2-Preis für Sprit und Heizöl

Das Bundeskabinett hat den CO2-Preis für fossile Heiz- und Kraftstoffe beschlossen. Damit ist der Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums für einen nationalen Zertifikatehandel in den Bereichen Verkehr und Wärme auf den Weg gebracht, wie die Bundesregierung mitteilte. Ab 2021 soll der CO2-Preis für Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin und Diesel bei 10 Euro liegen. Bis 2025 steigt er laut dem Entwurf schrittweise auf 35 Euro je Tonne Kohlendioxid. Danach wird er auf diesem Niveau dem freien Markt überlassen und bei 60 Euro gedeckelt.

39 Leichen in Lastwagen in Großbritannien entdeckt

Die Polizei in Großbritannien hat 39 Leichen in einem Lastwagen-Container entdeckt. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in der Nacht zum Mittwoch in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in Essex mit. Der Fahrer des Lastwagens, ein 25-jähriger Mann aus Nordirland, sei wegen Mordverdachts festgenommen worden. Bei den Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um 38 Erwachsene und ein Teenager, wie die Polizei weiter mitteilte.

Australischer Finanzminister lehnt Forderungen nach finanziellen Impulsen ab

Der australische Finanzminister Steven Kennedy hat Forderungen nach Ausgabenerhöhungen der Regierung zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums abgelehnt. Kennedy betonte, dass Fälle, in denen Haushaltsimpulse erforderlich seien, selten und in der Regel mit externen Schocks verbunden seien. Die australische Wirtschaft wuchs in den vergangenen zwei Jahren so langsam wie seit zehn Jahren nicht mehr, was die Reserve Bank of Australia dazu veranlasst hatte, die Leitzinsen auf ein Rekordtief zu senken.

US/MBA Market Index Woche per 18. Okt -11,9% auf 515,9 (Vorwoche: 585,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 18. Okt -3,6% auf 241,7 (Vorwoche: 250,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 18. Okt -17,1% auf 2.076,9 (Vorwoche: 2.505,8)

