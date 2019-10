Seit 2013 stagniert die Zahl der im Homeoffice tätigen Mitarbeiter. Woran liegt's? Was braucht es auf Unternehmensseite, damit Homeoffice funktioniert? Immer mehr Tätigkeiten können außerhalb des Firmenbüros erledigt werden. So arbeiten bereits viele Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing, Entwicklung und Projektmanagement zeitweise im heimischen Büro, im Café vor Ort oder in der Bahn. Doch Routine ist das in deutschen Unternehmen noch lange nicht. In vielen Firmen gibt es zwar flexible Arbeitszeiten, aber erst wenige bieten ihren Angestellten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...