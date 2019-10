Totgehoffte leben länger. Sorry, mit diesem Titel möchte ich nicht irgendjemandem am Zeug flicken, ich wollte damit nur Bezug auf den unveränderten Status bei MIFID II nehmen. Die breite Diskussion rund um diese Errungenschaft der EU-RegulatorInnen hat trotz zähneknirschender Umsetzung im Finanzmarkt inzwischen wirklich niemanden aus Diesem gefunden, der MiFID II als sinnvoll, gut und wertstiftend erkennt. Niemanden. Wenn etwas so eindeutig als Hindernis erkannt ist, wäre es doch an der Zeit sich zumindest über Anpassungen oder Änderungen, wenn schon nicht im Eingeständnis des Fehlers zur Abschaffung durchzuringen. Nada. Aber vielleicht ist uns nur der tiefere Sinn dieser so negativ interpretierten Regelkaskade entgangen? Vielleicht liegt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...