Donnerstag, 24. Oktober 2019 (Woche 43)/23.10.201922.45Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Ariane BinderFamilienclinch, Gott und Machtkampf: Die niederländische Regisseurin Lotte de Beer und ihr ganz spezieller Blick auf Verdis "Don Carlos" - jetzt an der Staatsoper Stuttgart."Die Macht der Musik. Die Oper - Tempel der Ernsthaftigkeit" - Eine Schau von Alexander Kluge - in der Kunsthalle Weishaupt, Ulm und im Museum Ulm."Gebrauchsanweisung fürs Scheitern" - Gemeinsam schöner scheitern? Heinrich Steinfest und "Kunscht!"- Reporter Steffen König über das neue Buch des Stuttgarter Autors Heinrich Steinfest.Klang sucht und findet Hörer - Ein Rückblick auf Highlights und ungewöhnliche Hörsituationen - die "Donaueschinger Musiktage 2019".Kulturtipps: Starke Geschichten, starke Bilder - es lebe der Film! Das "Filmfest Biberach", das "Filmfest Mainz" und "Zoros Solo" - eine SWR Produktion im Kino.Eine Sensation: der neue Chefdirigent des SWR Vokalensembles, das zu den internationalen Spitzenensembles unter den Profichören gehört. Ein kurzes Treffen aus aktuellem Anlass.Freitag, 01. November 2019 (Woche 44)/23.10.2019Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!19.15SR: SellemolsGrenzenlose Freundschaft: Was Deutsche und Franzosen an der Saar verbindetSamstag, 02. November 2019 (Woche 45)/23.10.2019Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!10.15SR: Sellemols (WH von FR) Grenzenlose Freundschaft: Was Deutsche und Franzosen an der Saar verbindetSamstag, 02. November 2019 (Woche 45)/23.10.2019Für SR korrigierten Sendetitel beachten!16.00SR: Regionalbahnen auf dem Abstellgleis? Der Kampf um die Niedtal- und PrimsbahnDienstag, 05. November 2019 (Woche 45)/23.10.2019Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!03.45SR: Sellemols (WH von FR) Grenzenlose Freundschaft: Was Deutsche und Franzosen an der Saar verbindetDienstag, 12. November 2019 (Woche 46)/23.10.201920.15MarktcheckSchwindel - Was tun gegen das Karussell im Kopf?Ein Viertel aller Menschen leidet mindestens einmal im Leben an Schwindel. Die Häufigkeit nimmt mit steigendem Alter zu. Bei den über 80-Jährigen klagt bereits die Hälfte über das Karussell im Kopf. Damit gehören Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen neben Kopf- und Rückenschmerzen zu den häufigsten Beschwerden. Schwindel äußert sich vielfältig. Es gibt Drehschwindel, Schwankschwindel, Dauerschwindel oder auch Schwindelattacken, die wenige Sekunden bis mehrere Stunden andauern können.Die Ursachen sind vielfältig und für Ärztinnen und Ärzte oft nicht leicht zu ermitteln. Meist verarbeitet das Gehirn widersprüchliche Informationen der Sinne, die das Gleichgewicht regeln. Das heißt Informationen der Augen, der Gleichgewichtsorgane im Innenohr und der Sensoren in Muskeln und Gelenken stimmen nicht überein. Doch Schwindel kann auch das Symptom für eine ernsthafte Erkrankung sein. "Marktcheck" Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann klärt auf."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck .Mittwoch, 13. November 2019 (Woche 46)/23.10.2019Geänderten Programmablauf für BW beachten!09.10(VPS 09.40) BW: In aller Freundschaft Mit anderen Augen Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung:02.06.2015 in Das Erste Autor:Klaus Jochmann Folge 68709.55BW: SWR extra - Live aus dem Landtag Haushaltsdebatte Moderation: Uschi Strautmann(bis 12.15 - weiter wie mitgeteilt)Freitag, 15. November 2019 (Woche 46)/23.10.2019Geänderten Ort im Untertitel beachten!21.00Adel im Südwesten - Die nächste Generation Familie von Hohenzollern aus AndernachMontag, 25. November 2019 (Woche 48)/23.10.2019Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!18.15(VPS 18.13) BW+RP: MENSCH LEUTE Entrümpler mit Herz Geralds Spagat zwischen Job und Pflege