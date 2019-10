Mainz (ots) -Montag, 28. Oktober 2019, 22.25 Uhr Ein Sprung ins Wasser, und das Licht der Nachmittagssonne bricht sich in den Wellen. Die Luft in der Lunge muss reichen, um am Meeresgrund des Pazifischen Ozeans die begehrten Abalone-Muscheln von den Felsen zu lösen. Tag für Tag tauchen Matsumi, Mayumi und Masumi nach Muscheln und anderen Meerestieren. 3sat zeigt "Ama-San - Die Frauen des Meeres" (Japan/Schweiz/Portugal 2016) von Cláudia Varejão am Montag, 28. Oktober 2019, um 22.25 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Matsumi, Mayumi und Masumi leben in einem kleinen Fischerdorf auf der japanischen Halbinsel Shima und tauchen seit 30 Jahren - sie sind Ama-San, Frauen des Meeres. Sie üben einen Beruf aus, der sich über 2000 Jahre hinweg kaum verändert hat. Zwar tauchen sie nicht mehr nackt wie einst, sondern in Neoprenanzügen - aber noch immer ohne Sauerstofftank, mit kunstvoll gewickelten Kopftüchern und extremer Ausdauer. Unter Wasser verwandeln sich ihre grazilen Körper zu Meeresjägern."Ama-San - Die Frauen des Meeres" begleitet den Alltag der drei Taucherinnen. Seit jeher gelten die Ama-San als Vorreiterinnen für die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft. Wenn die Männer für längere Zeit auf der Jagd oder zum Fischen auf See waren, mussten die Frauen anderweitig Nahrung finden, um ihre Familien zu versorgen. Den Winter über arbeiteten sie auf den Feldern, und sobald es wärmer wurde, kamen sie in Gruppen am Strand zusammen und sammelten Meeresfrüchte. Das Tauchen ermöglichte den Ama-San mehr Unabhängigkeit, und in vielen Familien waren Frauen die einzigen Erwerbstätigen. Ein solches Phänomen ist im patriarchalischen und konservativen Japan einmalig.Aufgenommen zwischen der stillen Unterwasserwelt und dem Leben an Land, ist dieser Dokumentarfilm ein einzigartiges Porträt einer Tradition, die seit Jahrtausenden gelebt wird.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeitDer Film "Ama-San - Die Frauen des Meeres" für akkreditierte Journalisten als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/eXUb/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4412393