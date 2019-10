Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat eine Änderung der geldpolitischen Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschlagen. Fratzscher sagte in einem Interview mit Dow Jones Newswires in Frankfurt, die EZB solle sowohl ihre Definition von Preisstabilität als auch den Zeitraum anpassen, innerhalb dessen Preisstabilität zu erreichen sei. Das würde es der EZB ermöglichen, in ihrer Geldpolitik Gesichtspunkte der Finanzstabilität stärker zu berücksichtigen.

"Die 1,7 bis 2,0 Prozent Inflation, die hinter der Formulierung 'unter, aber nahe 2 Prozent' stehen, halte ich für viel zu ambitioniert", sagte Fratzscher. Eine Spanne von 1 bis 3 Prozent Inflation wäre für die EZB sinnvoll.

Erreichen müsste die EZB dieses Ziel nach Fratzschers Vorstellungen nicht unbedingt wie derzeit in der "mittleren" Frist von 1,5 bis zwei Jahren, sondern langfristig. "Das würde es der EZB ermöglichen, auch die Finanzstabilität stärker zu beachten, und das würde sicherlich auch die Sorgen deutscher EZB-Kritiker dämpfen", sagte Fratzscher.

Die Inflation im Euroraum liegt schon seit Jahren deutlich niedriger als knapp 2 Prozent. Die EZB hat deshalb ihren Einlagenzins in den negativen Bereich gesenkt und ihre Bilanz über Anleihekäufe stark vergrößert. Ab November wird sie erneut zusätzliche Anleihen kaufen. In einigen Ländern des Euroraums hat ihr das den Vorwurf eingetragen, ihre Geldpolitik an den finanziellen Bedürfnissen hoch verschuldeter Länder auszurichten.

Fratzscher kann das nicht nachvollziehen. "Zu sagen, dass die EZB ihr Mandat verlassen hat und dass sie ihre Geldpolitik nur macht, um die Tragfähigkeit der italienischen Staatsschulden zu gewährleisten, das geht nicht", sagte er und fügte hinzu: "Wir müssen aufpassen, dass wir mit unserer Kritik nicht übers Ziel hinaus schießen."

Der DIW-Chef hält den bevorstehenden Wechsel an der Spitze der EZB für einen guten Zeitpunkt, um die geldpolitischen Weichen neu zu stellen. "Christine Lagarde unterscheidet sich stark von Mario Draghi - das ist ein Neuanfang, der auch die Chance zu einer Diskussion über das EZB-Mandat bietet", sagte er.

Seiner Einschätzung nach hat die EZB kurz- und langfristig noch genug Instrumente, um auf neue Herausforderungen zu reagieren. So kann sich der Ökonomen vorstellen, dass die EZB den Einlagensatz auf bis zu minus 0,90 Prozent senkt, dass sie die Obergrenzen für die Staatsanleihekäufe anhebt und dass sie mehr Unternehmensanleihen kauft.

Langfristig hält Fratzscher, der früher selbst für die EZB arbeitete, noch viel mehr für möglich. "Man darf nie unterschätzen, was einen Zentralbank tun kann. Helikoptergeld ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber durchaus etwas, was ich nach weiteren drei bis fünf Jahren mit niedrigen Zinsen und wirtschaftlichen Problemen nicht ausschließen würde", sagte er. Der DIW-Chef ist überzeugt davon, dass in der EZB derartige Instrumente diskutiert werden.

