Deutschland will mit einem neuen Gesetz Umsatzsteuer auch von ausländischen Händlern erheben. Doch die EU-Kommission will die Bundesregierung davon abhalten, Händler zur Abgabe entsprechender Bescheinigungen zu verdonnern. Umsatzsteuerbetrug war und ist im Onlinehandel ein großes Problem: Händler aus dem Ausland, namentlich häufig aus Fernost, verkaufen ihre Waren zu erstaunlich günstigen Preisen über Plattformen wie Ebay, Wish und Amazon, was sie auch können, weil sie keine deutsche Umsatzsteuer zahlen. Mussten sie über Jahre hinweg auch nicht; der Fiskus bemühte sich zwar redlich, dies nachzuhalten, doch waren ...

