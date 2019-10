Der Dow Jones Industrial Index bleibt stabil auf hohem Niveau, ohne dass sich jedoch ein Ausbruch über den anhaltenden Abgabedruck am oberen Rand der aktuellen Tradingrange abzeichnet. Der Dow wird weiterhin oberhalb seines Monatsdurchschnittspreises (blau) nachgefragt, was ein leicht positives Signal ist. Allerdings fehlt es an der benötigten Kaufbereitschaft ...

