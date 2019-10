WienThal (ots) - Mit Kino-Ticket gibt's im Arnold Schwarzenegger Museum bis Ende Dezember 2019 die legendäre Arnie-Sonnenbrille zum Museumsticket gratis dazu.Am 24.10.2019 startet der neuen Terminator "Dark Fate" in den Kinos. Unter eingefleischten Fans genießt die aktuelle Fortsetzung aus der Terminator-Reihe bereits jetzt Kultstatus, schließt die Handlung doch direkt an die ersten beiden Filme aus den Jahren 1984 und 1991 an. Für das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal bei Graz hat dieses Revival des Terminator-Lebensgefühls natürlich eine besondere Bedeutung. Schließlich ist die, im Arnold Schwarzeneggers Geburtshaus, untergebrachte Sammlung das offizielle und weltweit einzige Museum, das seinen Namen trägt und von ihm persönlich unterstützt wird.Inspiriert vom bevorstehenden Filmstart hat das Museum eine ganz besondere Aktion für treue Fans ins Leben gerufen. Wer bei seinem Museumstrip ein Kinoticket vorweisen kann, das einen Besuch von "Terminator 6 - Dark Fate" zwischen 24. Oktober und 10. November 2019 nachweist, bekommt zu seinem Museumseintritt eine Arnie-Sonnenbrille gratis dazu. Dabei ist es egal, in welchem Kino und in welchem europäischen Land das Ticket gelöst wurde. Für Museumsgründer Christian Baha, der die Aktion persönlich initiiert hat, ist dieser Vorstoß eine Herzensangelegenheit: "Der Start eines neuen Terminator-Films ist für jeden Schwarzenegger-Fan ein besonderer Moment. Der gigantische Erfolg der Reihe lebt, wie auch unser Museum, von der unerschütterlichen Liebe der Fans. Deshalb wollte ich mit der Sonnenbrillen-Aktion ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in der treuen Arnie-Community setzen."Und so funktioniert die Aktion:- "Terminator 6 - Dark Fate" zwischen 24.10. und 10.11.19 in einem beliebigenKino in Europa ansehen und Ticket aufbewahren.- Bis spätestens 31.12.2019 das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal bei Grazbesuchen und beim Kauf des Museumstickets einfach das entwertete Kinoticketvorweisen.- Die Arnie-Sonnenbrille mit UV Schutz und ISO-Zertifizierung gibt es danngeschenkt dazu (solange der Vorrat reicht). Pro Person kann nur ein Kinoticketgegen eine Brille eingetauscht werden. Kontakt:Fabian Burstein, Geschäftsführer Arnies's Life GmbH, 0676 841012601Original-Content von: Arnies Life GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069965/100834639