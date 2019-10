Die Regierung in Bern begründet ihre Entscheidung für die Kürzung der Solarförderung mit fallenden Investitionskosten. Der Grundbeitrag sinkt um 29 Prozent, die leistungsbezogenen Beiträge bleiben dagegen stabil. Der Verband Swissolar kritisiert die Entscheidung scharf.Der Schweizer Regierung, der so genannte Bundesrat, hat die Einmalvergütung für Photovoltaik-Anlagen reduziert. So sinkt zum 1. April 2020 der Grundbeitrag um 29 Prozent, während die leistungsbezogenen Beiträge stabil bleiben. Der Bundesrat begründet die Absenkung damit, dass die Investitionskosten bis April 2020 um neun Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...