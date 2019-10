Beim Austausch einer alten Ölheizung in ein klimafreundlicheres Modell können sich Bürger künftig auf eine Prämie in Höhe von mehreren tausend Euro einstellen. Die Prämie solle bei 40 Prozent der Investitionskosten liegen, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. Man könne davon ausgehen, dass dies im Regelfall mehrere tausend Euro seien.

Das Kabinett hatte ein Einbau-Verbot für neue Ölheizungen ab dem Jahr 2026 beschlossen - allerdings gibt es Ausnahmen. Altmaier sagte, er erwarte, dass die neuen Regelungen dazu führten, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle keine Ölheizungen mehr installiert würden. Er sprach von einem wichtigen Schritt bei der Umsetzung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung./hoe/DP/jha

AXC0202 2019-10-23/15:37