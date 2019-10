Nicht nur die Transformation zur E-Mobilität, sondern auch die Digitalisierung des Autos kostet Tausende Jobs. Die Dimension des Problems zeigt ein Besuch eines Tachowerks von Continental.

Sorgfältig dreht und wendet der bärtige Mann das schwarze Kunststoffteil für den Tacho in seinen Händen. Das Licht fällt auf das transparente Fenster, der Mitarbeiter des Zulieferers Continental begutachtet es kurz, von links, von rechts - und legt es zufrieden in eine Kiste. Sein geschultes Auge sucht nach Kratzern und Einschlüssen. Denn die können Volkswagen und Daimler an den Tachoscheiben ihrer Autos nun wirklich nicht brauchen.

Dort, im hessischen Babenhausen, bauen fast 1000 von 1800 Conti-Mitarbeitern in der Produktion die analogen Kombiinstrumente mit Tacho, Drehzahlmesser und allen möglichen anderen Anzeigen. Nur: Schon in wenigen Jahren könnte das vorbei sein. Das Conti-Management steht unter Druck, muss sparen. Gerade brachte Konzernchef Elmar Degenhart Investoren bei, dass Conti, vor allem wegen Milliardenabschreibungen auf Zukäufe, 2019 mit Verlust abschließen wird.

Die Sparwelle trifft Babenhausen massiv. Noch hat der Aufsichtsrat nicht zugestimmt, aber der Plan steht: Bis Ende 2025 soll sich der Standort aus der Serienproduktion zurückziehen. Neue Produkte, die eingeplant waren, sollen woanders produziert und einige Maschinen nach Osteuropa verlagert werden. Allein in der Produktion sind alle 1800 Mitarbeiter von Continental betroffen. Hinzu kommen mehrere Hundert Leiharbeiter und die Hälfte der 900 Entwickler, für die neue Aufgaben gesucht werden. Am Ende könnten am Standort nur Verwaltung und Entwicklung bleiben.

Was ist passiert? Der lokale Betriebsratschef Roland Weihert lehnt sich im Stuhl zurück und verschränkt die Arme. "Alle haben gedacht, dass der Wandel in der Autoindustrie Kollegen trifft, die am Antriebsstrang arbeiten. Doch jetzt fühlt sich keiner mehr sicher", sagt er. Denn nun wird die Branche eines Besseren belehrt: Und an dem in Babenhausen produzierten analogen Kombiinstrument mit Tacho lässt sich wunderbar besichtigen, wie Transformation und Digitalisierung schon bald weitere Tausende Arbeitsplätze kosten könnten.

Wer wissen will, was die Autowelt derart durcheinanderwirbelt, muss ins Büro von Frank Rabe gehen. Er leitet bei Continental den Bereich, der Informationen für Autofahrer in Displays optimal aufbereiten soll. Und Rabe wird deutlich. Er schnappt sich ein analoges Bauteil von seinem Tisch. Links ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...