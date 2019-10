Spätestens Ende Oktober sollte Schluss sein! Das Kapitel Brexit sollte endgültig geschlossen werden. Doch daraus wird sehr wahrscheinlich nichts. Der Brexit verschiebt sich womöglich erneut. Es sah heute kurzzeitig so aus, als würde dies die Aktienmärkte belasten. Doch in Sachen Brexit macht sich offenbar auch unter Anlegern mittlerweile eine gewisse Müdigkeit breit. Weshalb das so ist, erläutert Andreas Lipkow von der Comdirect bei Börse Stuttgart TV.