BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrechnungshof geht hart mit den geplanten Fördermaßnahmen des Klimaschutzprogrammes der Bundesregierung ins Gericht. Die geplante steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung bevorteile Gutverdienende, so die Rechnungsprüfer in einem Bericht für den Finanzausschuss des Bundestags, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Sinnvoller wäre statt der Steuerermäßigung eine direkte und einkommensunabhängige Förderung, so der Bundesrechnungshof. Dies würde gewährleisten, dass Wohnungseigentümer aller Einkommensklassen gleichermaßen von der Förderung profitieren könnten.

Zuerst hatte Spiegel Online aus dem Bericht zitiert.

"Die Steuerermäßigung begünstigt vor allem gutverdienende Steuerpflichtige. Steuerpflichtige mit Renteneinkünften sowie mit geringen oder mittleren Einkommen können sie hingegen nicht oder nur teilweise nutzen", heißt es in dem Bericht zu den steuerlichen Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030. Auch seien Vollzugsprobleme absehbar, denn der Finanzverwaltung fehlten Informationen, um Doppelförderungen auszuschließen.

An der geplanten Mobilitätsprämie für geringverdienende Berufspendler bemängelte der Rechnungshof, dass diese zu bürokratisch sei. Denn Geringverdiener, die keine Steuern zahlten, seien bislang von den Finanzämtern nicht steuerlich geführt worden. Nun aber müssten diese neu erfasst werden, um die Mobilitätsprämie erhalten zu können. Bei der Steuerverwaltung sei ein erheblicher personeller Aufwand nötig, der außer Verhältnis zu der damit erreichten finanziellen Entlastung stünde.

Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sieht vor, dass die Pendlerpauschale für fünf Jahre ab dem 21. Kilometer von 30 Cent auf 35 Cent erhöht wird. Mit einer Mobilitätsprämie will die Bundesregierung verhindern, dass nur Besserverdienende von der Erhöhung der Pendlerpauschale profitieren.

Für den Linken-Abgeordnete Victor Perli geht das Klimapaket der Bundesregierung auf Kosten der Menschen mit wenig Geld.

"Das Klimapaket von Union und SPD ist sozial ungerecht - das bestätigt jetzt der Bundesrechnungshof", so Perli. "Die steuerrechtliche Begleitung trifft eindeutig die Falschen. Normalverdiener werden von der steuerlichen Förderung bei der ökologischen Gebäudesanierung nicht profitieren."

Die Kosten für den Klimaschutz müssten vor allem von den Konzernen und den oberen Zehntausend getragen werden, die für den Großteil der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich seien, forderte Perli.

Das Klimapaket der Bundesregierung ist auch von Umweltverbänden kritisiert worden. Die geplanten Maßnahmen reichten nicht aus, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen.

