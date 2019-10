Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch leicht nach oben gegangen. Am Mittag notierte er kurz auf Jahreshoch, richtige Euphorie wollte dagegen nicht aufkommen. Übergeordnet lähmt weiterhin der Brexit, der sich noch bis ins nächste Jahr hinein ziehen könnte. Am Donnerstag legen mit BASF und Daimler gleich zwei Unternehmen aus dem DAX ihre Zahlen vor. Zudem leitet Mario Draghi seine letzte Sitzung als Präsident der Europäischen Zentralbank. Er dürfte die Gelegenheit nutzen, die im September nach sehr kontroverser Diskussion getroffenen Entscheidungen zu verteidigen. Der DAX beendete den Tag 0,3 Prozent höher bei 12.798 Punkten.

Infineon und Adidas unter Abgabedruck

Die Aktie von Infineon stand gleich am Morgen unter Druck. Den Grund lieferte der schwache Ausblick von Texas Instruments. Zwar konnte sich der Wert im Tagesverlauf erholen, schloss aber noch immer 1,3 Prozent tiefer. Die Analysten von Morgan Stanley sind etwas vorsichtig, was die Marge bei Adidas im dritten Quartal betrifft. Hier trennten sich einige Anleger von dem Wert, der 2,2 Prozent tiefer schloss. FMC und Lufthansa erholten sich von den Abschlägen am Vortag, während die Aktie von Covestro von einer Kaufempfehlung der Commerzbank profitierte. Bei Hochtief lieferte die australische Tochter Cimic gute Zahlen, so dass die Aktie um 1,1 Prozent zulegen konnte.

Carl Zeiss Meditec patzt bei EBIT-Marge

Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die operative Gewinnmarge weniger stark gesteigert als noch Anfang Oktober erwartet, die Aktie wurde an der Börse um 8,8 Prozent abgestraft. Aber auch Sixt Leasing konnte die Jahresprognose nicht mehr halten. Die Senkung der Umsatzprognose begründete Sixt Leasing mit einer schwächer als erwartet ausgefallenen Geschäftsentwicklung insbesondere im Geschäftsfeld Flottenleasing. Die Aktie sackte um 6,5 Prozent ab. Das Saatgutunternehmen KWS Saat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn gesteigert und will seine Dividende erhöhen. Für die Titel ging es um 3,8 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,2 (Vortag: 79,4 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,39 (Vortag: 3,59) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 10 -verlierer und 0 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.798,19 +0,34% +21,21% DAX-Future 12.797,00 +0,35% +21,16% XDAX 12.804,95 +0,85% +21,02% MDAX 26.177,57 -0,26% +21,26% TecDAX 2.808,94 -0,70% +14,64% SDAX 11.383,03 -0,28% +19,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,61 -1 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2019 12:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.