Beim Leitindex EuroStoxx50 stand am Ende ein kleines Plus von 0,06 Prozent auf 3606,89 Punkte zu Buche.Paris - Auch am Mittwoch haben sich die grossen europäischen Börsen kaum von der Stelle bewegt. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Brexit-Verhandlungen erhielten erneut einen Dämpfer. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone pendelte wie schon am Vortag um die Marke von 3600 Punkten. Am Ende stand ein kleines Plus von 0,06 Prozent auf 3606,89 Punkte zu Buche. Nach der vom britischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...