Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Bis zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 171,62 Punkte. Vor den Entscheidungen des britischen Parlaments am Dienstag hatte er nur knapp über 171 Punkten notiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,02 Prozentpunkte auf minus 0,40 Prozent.

Der Brexit wird wahrscheinlich abermals verschoben. Die Verunsicherung stützt die vermeintlich sicheren Anleihen. EU-Ratschef Donald Tusk und Parlamentspräsident David Sassoli warben am Mittwoch für einen Aufschub bis Ende Januar 2020, weil die Bestätigung des Austrittsvertrags in Großbritannien vorerst auf Eis liegt. Darüber müssen die 27 bleibenden EU-Länder einstimmig entscheiden. Das britische Parlament hatte die Verabschiedung im Eiltempo des ausgehandelten Brexit-Deals am Dienstag abgelehnt./jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0273 2019-10-23/18:49