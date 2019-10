Grund zum Feiern: Diese vier Fonds wurden im Oktober 1999 aufgelegt und behaupten sich seit zwei Dekaden am Markt - jeder auf seine Weise.20 Jahre am Markt - das muss man erstmal schaffen. In zwei Dekaden hat man mindestens einmal alle Marktzyklen erlebt. Wer sich nicht nur in Zeiten eines Aufschwungs oder Booms, sondern auch bei einem Abschwung oder gar einem Konjunkturtief behaupten kann, der ist gewappnet. Im Falle von Investmentfonds ist das ähnlich. Wenn diese Finanzprodukte über Jahre durch alle "Wetter" des Marktes gesteuert werden, keinen großen Schaden nehmen und erfolgreich sind, dann zeugt das von einem professionellen Portfoliomanagement. Diese vier Fonds wurden vor genau 20 Jahren, im Oktober 1999, aufgelegt. Jeder für sich hat seine eigene Geschichte und natürliche seine eigene Strategie. Auf die nächsten 20 Jahre: Happy Birthday!

