DelGatto Diamond Finance ("DelGatto" oder "Unternehmen"), eine institutionelle Finanzierungsgesellschaft für Diamanten, gab bekannt, dass sie von Crestline Investors, Inc. ("Crestline"), einem auf Darlehen fokussierten institutionellen Alternative Asset Manager, die Mittelzusage für 100 Mio. US-$ erhalten hat. Durch diese Investition kann DelGatto den wachsenden Finanzierungsbedarf in allen wichtigen Diamanten- und Juweliermärkten besser decken.

DelGatto Diamond Finance ist ein führender Anbieter alternativer, auf Sicherheiten basierender Finanzierungen für die Diamanten- und Schmuckbranche. Seit Auflegung seines ursprünglichen Fonds, des DelGatto Diamond Finance Fund, hat das Unternehmen weltweit über 75 Unternehmen finanziert. Christopher Del Gatto, Gründer und CEO des Unternehmens, verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Branche und kann mittelgroßen Branchenteilnehmern wertvollen Mehrwert liefern. Die besondere Herangehensweise des Unternehmens bei Finanzierungen ist auf die umfangreichen Erfahrungen des Firmengründers in der Versicherungs- und Juweliersbranche gegründet. Dank der Erfahrungen der Mitarbeiter konnte DelGatto eine flexible, alternative Finanzierungsstruktur mit passender zugehöriger Handelsplattform entwickeln.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Crestline für die Finanzierung der Midstream-Diamanten- und Schmuckbranche", erklärte Del Gatto. "Ich bin zuversichtlich, dass uns die Expertise von Crestline bei Direktdarlehen für die Erweiterung unserer Finanzierungsangebote weltweit wichtige Unterstützung bieten wird."

"Wir sind froh, gemeinsam mit DelGatto die Diamantenbranche unterstützen zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem Team, während sie daran arbeiten, zur führenden bankfremden Finanzierungsplattform für diese spezielle Branche zu werden", erklärte Rahul Vaid, Managing Director von Crestline Investors.

Über DelGatto Diamond Finance

DelGatto Diamond Finance mit Sitz in New York ist eine von Diamanten- und Schmuckexperten gegründete und betriebene Finanzierungsgesellschaft, die seit ihrer Gründung 2018 weltweit über 75 Unternehmen finanziert hat. DelGatto möchte über seine flexible, reproduzierbare und skalierbare Plattform Finanzmittel für mittelgroße Teilnehmer der Diamanten- und Schmuckbranche bereitstellen, damit seine Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen können. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.delgattodff.com.

Über Crestline Investors, Inc.

Crestline Investors, Inc., gegründet 1997, ist eine institutionelle alternative Investmentgesellschaft mit Sitz in Fort Worth, Texas. Crestline hat sich auf Darlehen und opportunistische Investitionen spezialisiert, einschließlich Finanzierungs- und Restrukturierungslösungen für reifere Kapitalbeteiligungsfonds. Daneben verwaltet das Unternehmen einen aktienmarktneutralen Multi-PM Hedge Fund und bietet Beta- und Absicherungslösungen für institutionelle Kunden. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, Chicago, London, Toronto und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.crestlineinvestors.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

