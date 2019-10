Der Vorsitzende des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß will eine liberale Regierung bilden. Dafür hat er nun vier Wochen Zeit.

Israels Präsident Reuven Rivlin hat dem Vorsitzenden des oppositionellen Mitte-Bündnisses Blau-Weiß, Ex-Militärchef Benny Gantz, den Auftrag zur Regierungsbildung übertragen. Zuvor war der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei dem Versuch gescheitert, eine Koalition zu formen.

"Ich habe versprochen, eine liberale Regierung der Einheit zu bilden und das ist es, was ich beabsichtige zu tun", sagte Gantz am Mittwoch in Jerusalem. Netanjahus Herausforderer hat nun vier Wochen Zeit für seine schwierige Mission.

Sollte auch Gantz keine Regierung bilden können, kann jeder Abgeordnete versuchen, 61 Knesset-Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...