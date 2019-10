Die Aktie des Roboterspezialisten iRobot (WKN: A0F5CC) geht heute auf Tauchstation und verliert derzeit knapp -11%. Grund hierfür waren jedoch nicht die gestern Abend (nachbörslich) vorgelegten Quartalszahlen, die nämlich wieder einmal besser als erwartet ausfielen. Grund hierfür war eher der erneut schwache Ausblick des Managements. Dieser schwache Ausblick ist jedoch auf gravierende Fehlleistungen eben dieses Managements zurückzuführen, so dass sich die Situation wohl erst dann verbessern wird, wenn hier endlich Änderungen umgesetzt werden.

Denn gerade amerikanische Investoren mögen kein schlechtes Management. Wie aber komme ich darauf, dass das Management an der aktuell schwachen Aufstellung des Unternehmens Schuld ist? Nun, zunächst einmal muss man feststellen, dass der amtierende CEO Colin M. Angle bereits seit Juni 1997 am Ruder ist, also seit inzwischen mehr als 22 Jahren. Dabei war die Entwicklung des Konzerns in dieser Zeit nicht immer positiv. Vielmehr lief es eigentlich erst nach dem Einstieg sogenannter aktivistischer Investoren einigermaßen rund.

Denn diese setzten seinerzeit durch, dass iRobot sein defizitäres Geschäft mit Militärrobotern aufgab, was eine nachvollziehbare und absolut richtige Entscheidung war. Aber kommen wir weg von der Vergangenheit und schauen uns das hier und jetzt an. Denn dort begründet das Management um CEO Colin M. Angle den stets schwachen Ausblick immer mit der aktuellen China-Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Nun kann man diese China-Politik gut oder schlecht finden, sie ist jedoch alles andere als ...

