Hohe Belastungen durch den Konzernumbau haben beim zweitgrößten US-Autobauer Ford im dritten Quartal erneut stark am Gewinn gezehrt. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss um fast 60 Prozent auf 425 Millionen Dollar (382 Mio Euro), wie Ford am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Sonderkosten in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zogen die Bilanz in Mitleidenschaft.

Zudem kämpft Ford mit sinkenden Verkaufszahlen in den weltgrößten Automärkten China und USA. Der Umsatz schrumpfte um zwei Prozent auf 37 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Ford schraubte allerdings auch sein Gewinnziel für das Gesamtjahr deutlich nach unten, was am Markt nicht gut ankam. Die Aktie büßte nachbörslich zunächst um gut drei Prozent ein./hbr/DP/he

ISIN US3453708600

AXC0293 2019-10-23/22:34