Berlin (ots) - Wir haben Ihnen ein EPK/APK zusammengestellt: Neben Interviews mit Anne Goscinny, der Tochter des verstorbenen Asterix-Erfinders, dem Autor Jean-Yves Ferri und dem Zeichner Didier Conrad, gibt es Ausschnitte aus dem Animationsfilm "Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks". Außerdem Bilder aus der "Asterix-Druckerei" und einen grafischen Buchtrailer #38. Die vollständige Inhaltsangabe, sowie die transkribierten Interviews finden Sie im Presseportal unter www.egmont-presseportal.deInhalt EPK/APK00_EPK_Adrenaline wird gezeichnet von Didier Conrad01_EPK_Buch_Trailer #38 Musik: Title: Braveheart; Author: Nikitaka;Editor: Envato02_EPK_Andruck_Asterix_Band_38 - Die Tochter des Vercingetorix03_EPK_APK_Itv_Didier_Conrad_Zeichner04_EPK_APK_Itv_Jean-Yves_Ferri, Autor05_EPK_APK-Itv Anne Goscinny_Tochter des Asterix-Erfinders06_EPK_ APK_Itv_ Albert_Uderzo, Asterix-Schöpfer07_EPK_APK_Itv_Klaus_Jöken, Übersetzer08_EPK_APK_Itv_Wolf Stegmaier, Editorial Director Egmont ComicCollection09_VoxPops_Asterix Fans10_EPK_APK_Trailer_Asterix_Das Geheimnis des Zaubertranks11_EPK_Schnittbilder_allgemein + DC zeichnet Obelix Zugangsdaten Download:Bitte kopieren Sie den Link und fügen ihn dann in die Adresszeile desgewünschten Browsers ein:ftp://w0131e87.kasserver.comUser: f00d21f8Passwort: Asterix-2019 Nutzungsbedingungen APK / APK!Hiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:Bitte geben Sie die Quelle "Egmont Ehapa Verlag" im Text/Voiceover an.Der Copyright-Vermerk auf Ihrer Website muss lauten:Asterix, Obelix, Idefix © 2019 Les Éditions Albert Renébei Online-Nutzung: Veröffentlichung nur in geringer Auflösung gestattet & es darf nicht zum Download zur Verfügung gestellt werdenOnline muss mit www.egmont.de verlinkt werden.Quellenangabe Trailer "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks": DVD/Blu-ray "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks", Universum Film - Bitte beachten Sie, dass die Länge 3 Minuten nicht übersteigen darf.Die Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden. Die Ausstrahlung ist auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt.Wichtig: Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Material einer Sperrfrist unterliegt und erst ab dem 24.10.2019 / 00:01 Uhr verwendet und ausgestrahlt werden darf.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich gern an den unten aufgeführten Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4409251