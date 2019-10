"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Flüchtlingspolitik:

"Jeder verantwortungsvolle Politiker muss doch wissen, dass durch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei vor allem Zeit gekauft wurde. Und selbst wenn der Deal mit dem Diktator weiter hält - der völkerrechtswidrige Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens zum Zweck des Kampfes gegen Kurden schafft neue Flüchtlinge. (...) Wer es den Flüchtlingen (...) ersparen will, unter Lebensgefahren nach Deutschland zu gelangen, um dann nach jahrelangen Verfahren wieder abgeschoben zu werden (weil es keinen Grund für Asyl gibt), der muss seine Kräfte und Anstrengungen vorverlagern. Auch mit deutschen Soldaten. (...) International eingebettet wäre das ein Einsatz im nationalen wie europäischen Interesse, der humanitären wie strategischen Zielen dient. Schläft Deutschland jedoch, so wird der Krieg dorthin getragen."/al/DP/jha

