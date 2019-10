"Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Agrarbericht:

"Die Schraube der gesellschaftlichen Veränderung kann man nicht mehr zurückdrehen. Das will auch keiner. Die Qualität von Lebensmitteln sowie die Art ihrer Produktion haben einen viel größeren Stellenwert bei den Verbrauchern bekommen. Selbst der Insektenschutz steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Die Bauern schauen deshalb auch mit Sorge auf das, was seitens der Politik womöglich noch erdacht werden wird. Auch Klöckner will Veränderungen, sie muss sie als zuständige Ministerin wollen. Aber sie möchte möglichst viele Beteiligte dabei mitnehmen. Das ist vermutlich der einzig richtige Ansatz. Er bedeutet: Maß und Mitte. Auch in der Landwirtschaft."/al/DP/he

AXC0013 2019-10-24/05:35