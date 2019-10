"Handelsblatt" zu Syrien-Vorstoß/Kramp-Karrenbauer:

"Nach den ersten Ungereimt- und Aufgeregtheiten unter der Reichstagskuppel, entpuppt sich die Forderung von Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer Schutzzone in Nordsyrien als möglicher Coup. Sie hat tatsächlich Mut bewiesen, als sie das derzeit heißeste Eisen der Weltpolitik aufgriff. Jetzt springen ihr auch internationale Partner bei. Auch beim Timing hat sich die Verteidigungsministerin etwas überlegt. Sie wird ihre Idee am Donnerstag beim Nato-Treffen in Brüssel präsentieren. Kramp-Karrenbauer muss nun eine Annäherung an Russland vorantreiben und das komplexe Verhältnis zur Türkei managen. Zudem müssen die europäischen Partner überzeugt werden. Gelingt Kramp-Karrenbauer ihr Coup, könnte sie außen- und verteidigungspolitisch einen Paradigmenwechsel einleiten. Jetzt müssen nur noch die Partner mitmachen."/be/DP/jha

AXC0016 2019-10-24/05:35